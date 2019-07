Beverly Hills 90210 : Jason Priestley (Brandon Walsh) annonce un reboot bien différent de la série originale !

Plus que quelques semaines avant le retour de l'une des séries les plus cultes des années 90 ! Actuellement en tournage, tous les acteurs du programme original commencent à délivrer quelques indices sur ce qui pourrait bien être un beau succès d'audience. Invité de l'émission Good Morning America, Jason Priestley qui interprète le rôle de Brandon Walsh, s'est confié à la présentatrice sur ce reboot de Beverly Hills 90210. Et si l'on en croit les dires de l'acteur, cette nouvelle version s'annonce très différente de l'originale sortie en fin d'année 1990.

En effet, ce dernier a précisé que le nouveau programme était "très différent. C’est un show dans un show, dans un show, dans un show…" Toutefois, l'homme aujourd'hui âgé de plus de 40 ans a précisé que "les fans de la série originale le trouveront incroyablement satisfaisant". Et avec l'intégralité du casting (sauf Luke Perry décédé il y a quelques mois), on ne doute pas une seconde de la qualité du projet. Pourtant, Jason Priestley précise que le manque de Luke Perry a été difficile à surmonter : "Je pense que c'est ce qui a été le plus difficile. Luke avait une grande personnalité, il avait un bon cœur, il fait partie de notre vie, et ne pas l'avoir avec nous… Il a vraiment laissé un vide, que l'on a tous ressenti".