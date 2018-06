Better Things : La série à ne pas rater !

Et si on parlait série un peu ? Pas de Stranger Things, c'est bon on connait. Pas de The Walking Dead aussi, c’est bon on en parle 27 fois par jour. On va parler de Better Things ! C’est la série du moment ! La première saison est disponible sur Canal + et on adore ! Better Things, c’est Le quotidien très chargé d'une mère de famille divorcée qui peine à joindre les deux bouts entre un métier d'actrice difficile, trois enfants qu'elle élève seule et une vie sentimentale chaotique. Cette maman, c’est Pamela Adlon, qui a écrit le scénario et les dialogues avec Louis C.K, vous pouvez être sûr que c’est bien écrit et très drôle ! Pamela s’inspire de sa propre histoire, quand elle doublait beaucoup mais quand elle était aussi dans l’ombre. Bon, la série est sortie en 2016 aux USA, nous on a un peu de retard en France mais ça n’empêche pas de kiffer autant !

Si vous avez Canal, bravo, cette série est disponible pour vous. Si vous n’avez pas Canal, on va pas vous dire de télécharger illégalement, restez dans la légalité la plus totale ! C’est une super série, c’est drôle, les épisodes durent 20 minutes donc pas la peine de prévoir un après-midi ne serait-ce que pour en voir un seul ! Ce n’est pas si girly, c’est vraiment pour vous aussi les mecs, c’est pour tout le monde !