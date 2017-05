Beth Ditto et Malo dans le Lab Virgin Radio dimanche 28 mai

Mardi 30 mai 2017, le Yoyo ( Palais de Tokyo, Paris) accueille une Creative Live Session organisée par Sony et Virgin Radio avec un programme réunissant Beth Ditto, Loic Nottet, Fishbach et Malo'. Pour vous préparer cet événement, Lionel recevra dans le Lab Virgin Radio, ce dimanche 28 mai, deux artistes du line up, l'américaine Beth Ditto et le français Malo'. L'ex chanteuse de Gossip se lance dans une carrière solo, son premier album est à paraître le 16 juin prochain. La rencontre entre Beth Ditto et Lionel sera évidemment l'occasion de parler de Fake Sugar et de l'après Gossip !

Malo', signé chez Columbia, est Franco-australien, le jeune homme de 22 ans a déjà un album derrière lui, The Old Way, et sortira le 23 juin prochain, le second, Be/Etre. Il a tapé dans l’œil de Jean-Louis Aubert qui lui a permis d'assurer la première partie de plusieurs concerts des Insus en 2016. L'univers de Malo' mélange pop, electro et variété française, il chante aussi bien en anglais qu'en français. Dimanche, entre 20h et minuit dans le Lab Virgin Radio, Lionel aura l'occasion de revenir sur son aventure musicale. Un moment à ne pas manquer !