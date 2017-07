Best of Virgin Tonic : Vianney, Jain, Kungs... les meilleurs guests de la matinale 

Tous les vendredi de l'été VirginRadio.fr vous propose un best of du Virgin Tonic. Si Camille Combal et son équipe de la matinale sont en vacances jusqu'à la fin août, hors de question de vous abandonner en route. Toutes les semaines vous avez donc rendez-vous avec la crème de la crème du Virgin Tonic. En ce vendredi 21 juillet, ce sont donc les invités de la matinale qui passe sur le grill. Ils en ont reçu du beau monde Camille, Clément, Ginger et les autres. Jain, Kungs, Vianney, Charli Puth, Manu Payet, Martin Solveig, Kiz... on a pas su où donner de la tête la saison passée. Retour sur les meilleurs moments !

Jain c'est LA chouchoute de Camille Combal, impossible donc pour votre animateur préféré de ne pas l'inviter autour de la table du Virgin Tonic. A cette occasion la chanteuse a interprété son dernier tube, Dynabeat. Un pur moment de joie !

A la rentrée 2016, la team Virgin Tonic s'est installée dans de nouveaux locaux et pour inaugurer les lieux quoi de mieux qu'un live avec Kungs ? Notre DJ chouchou vous a réveillé de bon matin avec un superbe mash up !

Il n'y a pas eu que des invités musicaux dans le Virgin Tonic cette saison ! Camille Combal a reçu un acteur qu'on adore chez Virgin Radio : Manu Payet ! Le comédien s'est amusé comme un petit fou avec les jeux concoctés par l'équipe de la matinale !

Vianney fait aussi partie des fans de Camille Combal et vice versa. C'est donc tout naturellement que le chanteur est venu interpréter un medley de ses tubes mais aussi offrir le traditionnel loyer à un auditeur !

Des stars internationales se sont également invitées dans le Virgin Tonic ! C'est le cas de Charlie Puth qui a fait l'honneur à l'équipe de la matinale de venir interpréter son tout dernier single, le tubesque Attention !