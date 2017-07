Best of Virgin Tonic : Tout l'été le vendredi sur VirginRadio.fr

L'équipe du Virgin Tonic est partie en vacances il y a déjà quelques semaines et sur un final de folie. Rappelez-vous Camille, Ginger, Clément et Nico ont pris la route d'Electroshock Marseille le 30 juin lors d'un road trip qui restera dans les annales. Martin Solveig était de la partie, et les auditeurs ont été gâtés tout du long... C'est fini mais ne soyez pas triste car si la team ne reviendra qu'à la toute fin du mois d'août, elle ne vous a pas totalement abandonné ! Vous la retrouvez toutes les semaines sur le site VirginRadio.fr ! Par quelle magie ? Celle des best of bien sûr !

On prépare déjà la rentrée les Copains... ???? #VirginTonic pic.twitter.com/Bs6GnOGTEX — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 4 juillet 2017

Tous les vendredi de l'été on vous propose de revenir sur les meilleurs moments de l'émission lors de la saison 2016/2017. Pendant toute l'année Camille Combal et son équipe vous ont régalé avec des news insolites, des invités spéciaux, des lives, des émissions thématiques et des happenings plus fous les uns que les autres. Il était donc nécessaire de réunir le meilleur du meilleur du Virgin Tonic dans une série de best of thématiques ! Vous pouvez déjà kiffer avec le Best Of Virgin Tonic des meilleures news insolites mais aussi celui des meilleurs invités de la matinale ! De quoi vous faire patienter avant le retour du Virgin Tonic.