Best of Virgin Tonic : Le meilleur des infos sexo et couple

Tout l'été le vendredi sur VirginRadio.fr vous avez rendez-vous pour le Best Of du Virgin Tonic. L'occasion de profiter du meilleur de la matinale, même pendant les vacances de Camille Combal et son équipe. Après les meilleures news insolites entendues dans le Virgin Tonic et le retour sur les meilleurs invités de la matinale, cette semaines on revient sur le meilleur des infos couple et sexe dévoilées dans le Virgin Tonic pour la saison 2016/2017. De bon matin, Camille, Ginger, Clément et les autres n'ont pas hésité à vous donner un coup de pouce dans vos relations sentimentales et sexuelles. Si vous êtes passés à côté des études et autres trucs & astuces du Virgin Tonic, la session de rattrapage c'est maintenant !

4 français sur 10 gênés par cette chose quand ils font l'amour

Près de la moitié des français sont gênés par quelque chose lorsqu'ils s'apprêtent à faire l'amour et cela concerne probablement tous ceux qui ont des animaux de compagnie ! La majorité d'entre nous n'a en effet pas très envie d'être interrompu par son chien ou son chat pendant ses ébats...

La couleur de votre chambre en dit beaucoup sur vos rapports sexuels

Incroyable mais, d'après une étude commandée par une chaîne de magasins britanniques, la couleur de votre chambre à coucher pourrait être déterminante quant à la fréquence de vos rapports sexuels. Certaines couleurs favorisent la libido, on vous laisse découvrir ci-dessus lesquelles mais on peut d'ors et déjà vous dire que si vos murs sont gris, il serait peut être bon de refaire votre tapisserie...

7 femmes sur 10 ont CE fantasme

7 femmes sur 10 partageraient un même fantasme, assez anodin en apparence il peut se révéler de plus en plus difficile à exécuter en pratique. En effet, si une majorité de femmes rêverait d'avoir une relation sexuelle dans une cabine d'essayage, les vendeurs sont sensibilisés à cette question et faufiler son jules dans la dite cabine est de plus en plus compliqué !

La chanson la plus adaptée pour faire l'amour selon Spotify est ...

Camille Combal et la team du Virgin Tonic vous ont dévoilé les résultats d'une étude Spotify qui pourrait vous servir lors de votre prochaine partie de jambes en l'air. La chanson recommandée par Spotify s'appelle SEX, surprenant, non ?

Pour être heureux en couple, faites cette activité !

Le bonheur de votre couple est votre priorité ? Bonne nouvelle, l'équipe du Virgin Tonic a trouvé la solution pour vous assurer un bien être absolu et c'est totalement gratuit ! Si on vous dit qu'il suffit de massages mutuels pour être heureux, vous nous croyez ?