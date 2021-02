Benjamin Biolay : Son album Grand Prix certifié disque de platine !

Très attendue par les fans de l'artiste, la sortie de Grand Prix avait été retardée en raison de la crise du coronavirus. Un léger contre-temps pour celui qui avait dévoilé le titre Comment est ta peine ? en plein confinement et qui en avait profité pour nous accorder une interview de plusieurs minutes. Grâce à cet opus rock, porté par sa passion pour le sport automobile, Benjamin Biolay se dévoile beaucoup plus qu'auparavant. Pire, celui qui se rêvait auteur-compositeur pour les autres n'aurait jamais aussi bien chanté que dans ce neuvième album. Un avis visiblement partagé par le public qui permet à l'opus d'être certifié disque de platine. La preuve en images avec cette récente publication du compte Instagram de Polydor dans laquelle le label annonce que l'opus s'est écoulé à plus de 100 000 exemplaires. Autant dire un véritable exploit par les temps qui courent…

Dans la foulée, le célèbre label sous la houlette du géant Universal a également annoncé que son titre Comment est ta peine ? était certifié single d'or avec plus de 15 millions de streams enregistrés depuis sa sortie. Une très belle performance pour celui qui devrait partir en tournée dans toute la France d'ici à quelques mois. En effet, l'artiste avait annoncé plus de 70 dates dans tout l'Hexagone à partir du 10 novembre dernier (désormais repoussé) et ce jusqu'au mois d'octobre 2021. Annecy, Le Havre, Marseille, Grenoble, perpignan, Caen, Avignon, Dijon, Nice, Rennes ou encore Metz, impossible de rater cette immense tournée de Benjamin Biolay. Quant à savoir si la situation sanitaire permettra, ou non, le maintien de toutes les dates, seul l'avenir nous le dira !