Benjamin Biolay : Son album Grand Prix certifié disque d'or

Le confinement n'aura pas été de tout repos pour Benjamin Biolay ! Après avoir accepté de faire partie d'un Live Virgin Radio et de répondre à nos questions lors d'une interview exceptionnelle, le chanteur enchaîne avec la sortie de son nouvel album, Grand Prix. Très attendu par les fans de l'artiste, ce nouveau projet avait été retardé en raison de la crise du coronavirus. Un léger contre-temps pour celui qui avait dévoilé le titre Comment est ta peine ? en plein confinement et qui en avait profité pour nous accorder une interview de plusieurs minutes (voir ci-dessous). Grâce à cet opus rock, porté par sa passion pour le sport automobile, Biolay se dévoile beaucoup plus qu'auparavant. Pire, celui qui se rêvait auteur-compositeur pour les autres n'aurait jamais aussi bien chanté que dans ce neuvième album. Un avis visiblement partagé par le public qui permet à l'opus d'être certifié disque d'or.

En effet, comme le dévoile le chanteur sur son compte Instagram, l'album Grand Prix vient de dépasser les 50 000 exemplaires écoulés sur le territoire français. Des chiffres de ventes extraordinaires dans une période comme celle que nous vivons en ce moment. D'ailleurs, l'interprète de Little Darlin' a tenu à remercier sa communauté : "Merci du fond du ❤️" a t-il écrit en légende de sa publication. Quant à la suite des événements, Benjamin Biolay a récemment affirmé qu'il sortirait prochainement une réédition de son dernier album. L'occasion de dévoiler des titres inédits qu'il n'avait pas mis dans la version initiale "pour une raison de longueur pas de qualité". Une tournée dans toute la France est également encore d'actualité.