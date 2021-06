Benjamin Biolay et Adé de Thérapie Taxi nous offrent le clip pétillant de Parc Fermé (VIDEO)

Après la sortie très remarquée de son titre Comment est ta peine ?, - en plein confinement - l'artiste aux mille facettes nous offrait, il y a tout juste un an, son nouvel opus rock porté par sa passion pour le sport automobile : Grand Prix. Très bien reçu par la critique et le grand public, Benjamin Biolay ne se serait jamais autant dévoilé que dans ce nouveau projet. Pire, celui qui se rêvait auteur-compositeur pour les autres n'aurait jamais aussi bien chanté. Des critiques dithyrambiques qui ont notamment permis à ce projet d'être certifié disque de platine, soit l'équivalent de 100 000 exemplaires vendus. Rien que ça.

Alors qu'il entame actuellement une grande tournée d'été, Benjamin Biolay a décidé de marquer le coup en offrant à ses fans le clip de Parc Fermé, un duo avec Adé, du groupe Thérapie Taxi, que l'on peut retrouver dans son dernier album. Pour l'occasion, les deux artistes se retrouvent au musée Rodin dans un univers coloré et pétillant. "J'adore cette chanteuse. J'ai appris à la connaître à travers sa musique, à travers Thérapie Taxi, c'est l'une des voix qui me plait le plus, l'une des personnes en qui je crois le plus" confiait récemment le chanteur à propos de celle avec qui il a décidé d'accorder sa voix. Un projet qui sent bon l'amour et dans lequel ce parc, pas si fermé que ça, est le lieu de tous les possibles.