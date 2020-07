Benjamin Biolay en tête des charts avec son nouvel album

Benjamin Biolay enchaîne avec sa deuxième semaine en tête du Top Albums grâce à son opus Grand Prix sorti il y a quelques semaines ! Très attendu par les fans de l'artiste, ce nouveau projet avait été retardé en raison de la crise du coronavirus. Un léger contre-temps pour celui qui avait dévoilé le titre Comment est ta peine ? en plein confinement et qui en avait profité pour nous accorder une interview de plusieurs minutes (voir ci-dessous). Pour l'heure, avec plus de 23 000 exemplaires vendus, le chanteur parade devant Thomas Dutronc ou encore Vitaa et Slimane.

Avec ce nouvel album, Benjamin Biolay nous offre un opus rock, porté par sa passion pour le sport automobile. Encensé par les médias spécialisés, l'artiste aux multiples facettes ne s'est jamais autant dévoilé que dans ce nouveau projet. Pire, celui qui se rêvait auteur-compositeur pour les autres n'aurait jamais aussi bien chanté. Des critiques dithyrambiques qu'on vous laisse constater par vous-même !