Benjamin Biolay devient juré de la Nouvelle Star 

Benjamin Biolay a fini par confirmer la rumeur qui bruissait depuis quelques jours sur la toile, il rejoint bien l'équipe du jury de la Nouvelle Star. Le télé-crochet mythique sera de retour sur M6, pour début 2018 très probablement. Après quatre ans de diffusion sur C8, l'émission est donc de retour sur sa chaîne historique. C'est un jury revu de A à Z qui sera donc dévoilé puisqu'aucun des jurés de la précédente saison ne rempilera, pas même André Manoukian alors qu'il avait été de toutes les saisons, depuis le début. C'est donc Benjamin Biolay et le producteur Dany Synthé, moins connu du grand public mais à qui on doit un tube comme Sapé Comme Jamais, qui ont confirmé leur participation à la Nouvelle Star en tant que jurés dans une interview accordée au Parisien.

Benjamin Biolay a expliqué être très fan de Nouvelle Star et de certaines jeunes artistes découvertes via des télé crochets, et en particulier de Camelia Jordana et Louane. Côté style, il a affirmé qu'il ressemblerait probablement à André Manoukian ! On a donc hâte de l'entendre lâcher des punchlines légendaires. En attendant d'assurer sa tâche de juré pour l'émission de M6, Benjamin Biolay continue d'assurer la promo de Volver, son huitième album studio. Il sera sur les routes de France tout l'été puis en novembre avec en point d'orgue un concert au Zénith de Paris le 30. On vous invite également à (re)découvrir son passage dans le Paris in Live organisé par Virgin Radio.