Benjamin Biolay : Découvrez le clip de Comme une voiture volée (VIDEO)

Il y a quelques mois, en plein déconfinement, alors que les français retrouvaient peu à peu un rythme de vie normal, Benjamin Biolay nous faisait l'honneur de sa présence dans les studios de notre radio. L'occasion pour lui de se confier à travers différentes interviews et surtout d'interpréter quelques-uns de ses nouveaux titres dans le Lab de Virgin Radio. Il faut dire que depuis la sortie de Grand Prix, tout semble réussir au chanteur à succès. Grâce à cet opus rock, porté par sa passion pour le sport automobile, Biolay se dévoile beaucoup plus qu'auparavant. Pire, celui qui se rêvait auteur-compositeur pour les autres n'aurait jamais aussi bien chanté que sur ce neuvième album. Un avis visiblement partagé par le public qui permet à l'opus d'être certifié disque d'or avec près de 65 000 unités vendues. Et ce dernier ne semble pas avoir dit son dernier mot !

Alors que la réédition de Grand Prix, dont une version physique intitulée Circuit Court est disponible, a été dévoilée il y a quelques jours avec cinq titres inédits, Benjamin Biolay vient de partager le clip de Comme une voiture volée (voir ci-dessus). Déjà envoyé aux radios il y a plusieurs semaines, ce titre nous transporte, grâce à son clip, dans une sorte de suite de Comment est ta peine ?, le titre phare de l'opus. En effet, entre quelques extraits du chanteur sur scène, on découvre une nouvelle fois l'actrice Nadia Tereszkiewicz, que l'on suit avec attention dans les rues d'une ville déserte. Un clin d'oeil indéniable aux restrictions sanitaires imposées par les gouvernements depuis plusieurs mois. Très engagé pour le sauvetage de la culture durant cette période morose, Benjamin Biolay met en scène la jeune femme qui s'apprête à pénétrer dans une salle de spectacle. Une manière de dire que la vie devrait finalement reprendre son cours normal...