Benjamin Biolay annonce plus de 70 dates pour sa tournée !

Il y a quelques mois, en plein déconfinement, alors que les français retrouvaient peu à peu un rythme de vie normal, Benjamin Biolay nous faisait l'honneur de sa présence dans les studios de notre radio. L'occasion pour lui de se confier à travers différents interviews et surtout d'interpréter quelques-uns de ses nouveaux titres dans le Lab de Virgin Radio. Il faut dire que depuis la sortie de Grand Prix, tout semble réussir au chanteur à succès. Grâce à cet opus rock, porté par sa passion pour le sport automobile, Biolay se dévoile beaucoup plus qu'auparavant. Pire, celui qui se rêvait auteur-compositeur pour les autres n'aurait jamais aussi bien chanté que dans ce neuvième album. Un avis visiblement partagé par le public qui permet à l'opus d'être certifié disque d'or. Et ce dernier ne semble pas avoir dit son dernier mot !

Il y a quelques jours, l'artiste annonçait toutes les dates de sa tournée à travers la France. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'interprète de Comment est ta peine ? n'y va pas avec le dos de la cuillère. Ce dernier vous donne rendez-vous dans plus de 70 villes de l'Hexagone à partir du 10 novembre prochain et ce jusqu'au mois d'octobre 2021. Annecy, Le Havre, Marseille, Grenoble, perpignan, Caen, Avignon, Dijon, Nice, Rennes ou encore Metz, impossible de rater cette immense tournée de Benjamin Biolay. Si la situation sanitaire ne présage rien de bon pour l'avenir des artistes, rien n'a officiellement été annoncé pour le moment. Vous pouvez donc vous procurer les billets de la tournée Grand Prix sans problème. Pour cela, cliquez ici.