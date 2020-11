Benee se prend pour un Sims dans le clip de KOOL (VIDEO)

Elle est surnommée la Billie Eilish de Nouvelle Zélande. À peine âgée de 20 ans, la jeune chanteuse aux cheveux bleu a fait une arrivée remarquée dans le monde de la musique avec son tube Supalonely, qui cumule plus de 164 millions de vues sur YouTube. Un univers fantasmagorique et une voix aux accents soul qui ont su séduire un public de plus en plus large. Alors que Benee nous avait dévoilé le titre Lownely, une version alternative et plus douce de son morceau phare, durant le premier confinement, elle est désormais de retour avec KOOL. Bien loin des clips habituels, la néo-zélandaise a décidé de collaborer avec les équipes du jeu vidéo les Sims pour son projet. On vous laisse admirer le résultat.

Tout au long du clip, Benee joue avec la version avatar d'elle-même, change de vêtements, se promène sans réel but dans sa maison qui s'avère être une réplique à l'identique de celles que l'on peut trouver dans les Sims. Une sortie qui devrait ravir les fans de la star, d'autant plus qu'elle marque également celle de son EP intitulé Hey u x, dores et déjà disponible sur les plateformes de musique à la demande. On y retrouve d'ailleurs plusieurs collaborations avec Grimes, Mallrat ou encore Lily Allen. "Les 13 titres de l'album reflètent l'approche ouverte de Benee à l'égard de la musique, passant d'une production audacieuse et futuriste aux mélodies faciles de Same Effect, qui illustre sa polyvalence." écrit NME dans une critique plutôt élogieuse du dernier projet de Benee.