Benee : Écoutez la version alternative de son tube Supalonely (AUDIO)

Elle est surnommée la Billie Eilish de Nouvelle Zélande. À peine âgée de 20 ans, la jeune chanteuse aux cheveux bleu a fait une arrivée remarquée dans le monde de la musique avec son tube Supalonely, qui cumule déjà plus de 40 millions de vues sur YouTube. Un univers fantasmagorique et une voix aux accent soul qui ont su séduire un public de plus en plus large. Interrogée par la rédaction de Virgin Radio il y a quelques jours (la vidéo est à retrouver sur notre compte Instagram), la jeune chanteuse vient de dévoiler le titre Lownely, une version alternative et plus douce de son morceau phare. Enregistrée en pleine période de confinement, cette chanson s'accompagne d'une vidéo quasi statique sur laquelle on voit une sorte de monde parallèle. On vous laisse découvrir le dernier cadeau de la nouvelle révélation musicale.