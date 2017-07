Certains l'ont découvert avec La Résiliation (morceau poétique qui nous fait voir la séparation sous un jour différent - à découvrir sur Il Nous Restera Ca de Grand Corps Malade) tandis que d'autres le suivent depuis ses débuts, il y a presque dix ans. Ben Mazué, c'est l'artiste éclectique qui a signé Mes Monuments, Confessions d'un Rap Addict ou encore, plus récemment, 25 ans. Le voilà de retour avec un album plus personnel, plus adulte et qui, en plus, a été présenté sur scène - un choix hors du commun pour un artiste qui est tout sauf ordinaire. Pour défendre ce nouvel opus, il a choisi des morceaux comme J'arrive, 10 ans de nous ou encore La Liesse Est Lovée (un hymne au bonheur qui devrait rendre votre vie un peu plus supportable). Ce disque, vous pourrez l'écouter en intégralité le 15 septembre prochain mais parce qu'il n'est pas du genre à nous laisser trépigner, quelques autres morceaux sortiront tout au long d'été. Chez Virgin Radio, on a eu la chance de discuter un peu avec lui. Au programme, ses inspirations, sa façon d'aborder les émotions et surtout, cet album à venir.

A quelques semaines de la sortie attendue de La Femme Idéale, Ben Mazué "se sent bien" : "On a bien avancé, je suis content et fier du résultat. C'est un album qui s'est fait rapidement donc c'est un vrai instantané de ce que je peux faire aujourd'hui. Les chansons sont neuves alors je suis vraiment ravi". Si vous faîtes partie des chanceux qui ont peu le voir sur scène récemment (il était d'ailleurs au Trianon de Paris), alors vous savez que sur sa dernière tournée, il ne s'est pas simplement contenté d'arriver sur scène pour mieux dégainer ses titres. En fait, il racontait une véritable histoire au public. Mais ce que l'on retient de cette série de concerts, c'est surtout son originalité. Le plus souvent, on attend la sortie de l'opus avant d'aller le présenter ! Mais pour Ben Mazué, on n'est pas à un défi près : "Jouer un album qui n'est pas sorti, c'était un challenge. Quand les gens viennent te voir sur scène, ils viennent souvent pour les titres qu'ils connaissent. Je ne savais pas très bien comment présenter ce spectacle avec les nouveaux morceaux alors j'ai cherché du côté des humoristes. Je suis allé voir ce genre de spectacle pour écrire celui-ci. Il est assez inspiré de ce type de show. Je raconte un film, en fait".

S'ils sont des milliers à s'être déplacés pour le voir en live, difficile pourtant de savoir ce que les fans ont pensé de ces nouveaux titres (du moins, c'est difficile pour lui. Nous, on est sûrs qu'ils ont aimé) : "C'est difficile à dire parce que la plupart du temps, ceux qui viennent te voir à la sortie du concert, ce ceux qui ont aimé. Moi, je me base sur mon propre ressenti et c'était un plaisir de faire ce spectacle et c'est encore mieux quand on a un spectacle prêt et rodé justement avant la sortie de l'album". Si vous avez manqué ça, notez d'ailleurs que Ben Mazué sera en concert au Flow prochainement (le 10 octobre, le 7 novembre et le 5 décembre 2017).

Si vous êtes des fans de la première heure, alors vous avez forcément hurlé Mes Monuments de tout votre souffle. Après ça, l'album 33 ans nous a présenté un Ben assagi. Mais l'opus à venir (sur lequel nous reviendrons dans quelques semaines, rassurez-vous) sera "beaucoup plus posé, beaucoup plus concis". Quand il regarde en arrière, l'artiste avoue que son premier album était plus "fouilli", plus "éclectique" : "Je faisais un peu tout ce que je savais faire. Là, je me suis un peu plus rapproché de ce que je veux véhiculer comme émotion, comme énergie. Du coup, je suis plus à l'aise à défendre ce que je fais aujourd'hui que ce que je faisais au début", avoue t-il. "Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus proche de ce que je propose que j'ai pu l'être avant. Sur cet album que j'ai fait, je suis content de chaque chanson. Je le trouve plus cohérent que les albums précédents".

Et puisqu'on a parle du passé, c'est toujours intéressant de regarder le chemin parcouru : "Aujourd'hui, j'ai l'impression de m'être trouvé", avoue t-il. Et ça, on vous l'assure, ça se ressent dans l'album qui s'apprête à sortir. On vous le répète (pour que vous le notiez), La Femme Idéale sortira le 15 septembre prochain. Et comme chez Virgin Radio quand on aime, on ne compte pas, on aura encore quelques petites confidences à vous dévoiler d'ici là. En attendant, on vous laisse avec les singles (et ses meilleurs titres) - qui devraient achever de vous convaincre que Ben Mazué est l'un des meilleurs artistes français.