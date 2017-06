Ben Mazué de retour en septembre avec un nouvel album, La Femme Idéale 

Ben Mazué, Virgin Radio vous l'avait fait découvrir il y a quelques années déjà. Le chanteur français est de retour pour la rentrée de 2017 avec un tout nouvel album, La Femme Idéale. Trois chansons extraites de ce troisième opus de l'artiste ont été dévoilées, un titre éponyme, J'arrive et La Liesse est lovée. La seconde a déjà eu droit à son clip, dévoilé il y a quelques semaines, et que vous pouvez découvrir ci-dessous dans le player. Une vidéo élégante, en noir et blanc, où l'on peut découvrir Ben Mazué dans les coulisses de sa tournée.

La Femme Idéale sortira le 15 septembre prochain, et contiendra au total 12 chansons. Le dernier titre dévoilé, La liesse est lovée, est une chanson plus enjouée que ce à quoi Ben Mazué à habitué son public. Pour le reste le chanteur semble poursuivre dans la veine qui a fait son succès avec ses jolis textes plein de mélancolie, et des mélodies toutes en douceur. Ben Mazué sera en concert au FLOW (Paris) les 10 octobre, 7 novembre et 5 décembre 2017.