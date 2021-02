Ben Mazué annonce la sortie de Paradis, le film

En novembre dernier, Ben Mazué nous offrait son nouvel album, Paradis. Porté par l'excellent Quand Je Marche, l'album a su s'imposer dans le paysage musical français - et ce, malgré une sortie en pleine pandémie où la culture fut considéré comme étant "non-essentielle". Alors qu'il faudra attendre encore un peu avant de le retrouver sur scène pour défendre ses nouveaux morceaux (comprendre "lorsque la situation sanitaire le permettra"), Ben Mazué nous offrira le 26 février prochain un film de 25 minutes, Paradis.

"Une semaine de marche à la réunion avec Romain Philippon . On a beaucoup parlé, on a beaucoup ri, on s’est posé pas mal de questions sur les mystères de notre siècle ( est il nécessaire d’avoir une raison de vivre pour être heureux? La cour d’école primaire est elle de droite? pourquoi WhatsApp notifie-t-il à ton interlocuteur que tu as supprimé un message? Et dans ce cas, à quoi bon le supprimer car ça donne encore plus envie de savoir ce qui a été dit )", lance t-il sur Instagram.

"J’ai beaucoup chanté, romain m’a beaucoup filmé. Et à la fin on en a fait un film de 25 minutes. Sortie le 16/02". Patience, encore quelques jours pour s'évader en musique à la Réunion avec Ben Mazué.