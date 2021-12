Belle fin d'année pour Julien Doré qui dépasse les 300 000 ventes avec son album Aimé !

Après une longue pause médiatique effectuée dans le calme des Cévennes, Julien Doré faisait son grand retour en septembre 2020 avec Aimée, son cinquième album studio. Porté par les titres Kiki, Nous ou encore La fièvre, l'opus s'est écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Un succès qui n'a rien de surprenant puisque tout ce que semble toucher le chanteur se transforme en or. Ou plutôt en platine dans le cas présent. Justement, à l'aube des fêtes de fin d'année, le chanteur a tenu à remercier ses fans dans un long message publié sur ses réseaux sociaux : "Cette histoire est folle, il y a bien longtemps, bien bien avant tout ce bordel ambiant, j’étais à mon piano et j’écrivais La Fièvre qui s’appelait Le monde a changé, puis la Bise, et Nous en me disant : ouais bof je pense pas la mettre sur le futur album etc etc. Puis cet album s’est fait, s’est fini grâce à des gens merveilleux qui se reconnaîtront, et tout ça, sans avoir le titre de ce disque… Puis AIMÉE a surgit dans ma tête, de mes racines à VOUS et AIMÉE est sorti, de mon imaginaire à vos oreilles jolies. Et voilà qu’aujourd'hui cet album est triple platine, votre confiance est une offrande, votre soutien une armure contre la bêtise."

Des propos au travers desquels on ressent une émotion sincère de la part de Julien Doré qui s'affiche très souriant dans une série de photos aux côtés de ses deux célèbres chiens. Attendu aux quatre coins de l'hexagone dans les mois qui arrivent, le chanteur révélé par la Nouvelle Star vient tout juste d'ajouter de nouvelles dates à son Aimée Tour. En effet, alors que certaines villes comme Lille, Amiens, Bruxelles ou Paris affichent complet, ce dernier a décidé d'ajouter cinq concerts à sa tournée déjà bien chargée. Nul doute que ce rendez-vous très attendu par les fans du jeune papa rencontrera le même succès que l'album.

