Being James Bond, le docu signé Apple TV + qui retrace la carrière de Daniel Craig en 007

Il y a 15 ans, Daniel Craig enfilait le costume de James Bond, agent secret au service de sa Majestée, pour la première fois. Faisant ses preuves dans l'excellent Casino Royale, l'acteur a ainsi succédé à Pierce Brosnan. Alors que No Time To Die s'apprête à sortir en salle, Apple TV+ revient sur 15 ans dans la peau de l'agent le plus célèbre du monde. Au programme de ce documentaire de 45 minutes, des images d'archives inédites issues de chacun des films de James Craig, (Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre ainsi que No Time to Die). Petit bonus, Daniel Craig s'entretiendra avec deux producteurs de 007, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli.

Daniel Craig dans No Time To Die

"Beaucoup de gens ici ont travaillé sur cinq films avec moi. J'ai adoré chaque seconde de ces films, et surtout celui-ci parce que je me suis levé chaque matin et que j'ai eu la chance de travailler avec vous, et ça a été l'un des plus grands honneurs de ma vie", s'est exclamé Daniel Craig.

Ce documentaire est une façon aussi douce qu'amère pour Daniel Craig de faire ses adieux à l'agent culte : on ne va pas se mentir, l'acteur est connu pour avoir une relation tumultueuse avec le personnage qu'il incarne depuis plus de 10 ans : "Je préfère briser ce verre et m'ouvrir les veines plutôt que de signer pour un autre Bond".

Patience, le documentaire anticipera la sortie de No Time To Die... rendez-vous dans quelques semaines !