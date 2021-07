Beggin' de Måneskin, le titre des gagnants de l'Eurovision à découvrir sur Virgin Radio !

Quelques mois après leur victoire au concours de l'Eurovision, les membres de Måneskin parade en tête des charts de nombreux pays. Adoubé par les critiques et écouté par plus de 40 millions d'auditeurs chaque mois sur Spotify, le groupe italien séduit un public de plus en plus nombreux. Mais alors, pourquoi un tel engouement à l'égard de ces artistes ? A première vue, tout avait plutôt mal commencé pour Damiano, Victoria, Thomas et Ethan qui ont failli perdre leur titre suite à une polémique affirmant que l'un d'entres eux s'était drogué en direct à la télévision. Plus de peur que de mal, la rumeur a été démontée aussi vite qu'elle est sortie. Un coup de pub inespéré pour ce groupe totalement inconnu au début de l'année 2021.

Porté par les succès de leurs titres ZITTI E BUONI, Torna a casa ou encore I WANNA BE YOUR SLAVE, Måneskin a désormais décidé de miser sur le titre Beggin', une reprise originale du morceau de The Four Seasons, repris en 2007 par les norvégiens Madcon. Un titre qui s'est hissé en tête des classements de nombreux pays dont les Etats-Unis, l'Allemagne ou encore la Grande-Bretagne. Alors que leur carrière semble prendre un tournant parfaitement orchestré par leur engagement dans l'air du temps et une décomplexion qui séduit les plus jeunes, les membres de Måneskin seront désormais à retrouver sur les ondes de Virgin Radio avec leur titre Beggin'.