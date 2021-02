Beau-Papa, comment Vianney a t-il enregistré le morceau ? (VIDEO)

Le 13 février dernier, Vianney célébrait son anniversaire - l'occasion pour lui de nous faire un petit cadeau. Celui qui s'est installé dans le mythique fauteuil de coach pour The Voice a pris le temps de montrer (en vidéo) comment il avait travaillé et enregistré le morceau Beau-Papa : "Comme c’est mon anniversaire, je vous ai préparé un petit cadeau", a t-il ainsi annoncé sur les réseaux sociaux. "Mes chansons sont fait-maison, & cette vidéo vous montre les 15m2 d’où est sorti tout le dernier album... et cette version acoustique de Beau-papa".

Vous le savez, Beau-Papa est le deuxième single chargé de défendre N'Attendons Pas (troisième opus de Vianney). Aves près de 20 millions de vues sur Youtube, le clip s'est fait une place de choix parmi les vidéos les plus populaires de ce début d'année. La bonne nouvelle, c'est que, bien que privé de scène en raison de la pandémie, Vianney n'a pas fini de nous gâter : après Beau-Papa, il vient tout juste de nous offrir un nouveau single, Pour de Vrai.

2021 commence bien pour Vianney et tout ce que l'on lui souhaite, c'est que cela dure !