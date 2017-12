Beatles, Rolling Stones, Madonna... Ces artistes avec le plus d'albums numéro 1 au Billboard 200

Comme la fin d'année arrive, c'est le moment de faire le bilan sur les derniers mois qui se sont déroulés dans la musique - notamment avec notre classement des 20 meilleures chansons pop de 2017 - mais aussi de faire le point, en général, sur l'industrie du disque. C'est ce qu'a pensé sans doute le magazine Billboard puisqu'il propose aujourd'hui de découvrir quels sont les artistes qui ont classé le plus d'albums numéro 1 au Billboard 200 depuis que le classement existe. Et on ne va pas se mentir, seules les légendes font partie de la liste prestigieuse ! Sans surprise, ce sont les Beatles qui arriver en 1ère place, avec 19 albums de leur discographie qui se sont classés premier dans le classement US. Un record historique, qui n'a toujours pas été égalé !

On retrouve ensuite JAY Z à la 2 ème place avec 14 albums classés numéro 1. Pas mal du tout quand on sait que le rappeur fait partie de l'industrie depuis longtemps, surtout que son dernier album 4:44 s'ajoute à sa collection de n°1 ! Pour compléter le top 3, ce sont Bruce Springsteen et Barbra Streisand qui compte chacun 11 albums numéro 1 à leur actif. C'est même mieux qu'Elvis Presley qui lui en a "seulement" 10 et se classe donc 4 ème. On retrouve également dans l'ordre : Garth Brooks et les Rolling Stones avec 9 albums numéro un (5 ème), Madonna avec 8 albums (6 ème et à la 7 ème place, cumulant 7 albums numéro un chacun, il y a Kenny Chesney, Drake, Eminem, Janet Jackson, Elton John, Led Zeppelin, Paul McCartney, U2 qui vient de dévoiler Songs of Experience et Kanye West. Des légendes !