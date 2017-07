BB Brunes : Pyromane, un second extrait du nouvel album dévoilé

La rentrée musicale risque d’être bien riche en émotions, il va falloir s’accrocher ! Parmi les albums les plus attendus, on retrouve notamment celui des BB Brunes, qui reviennent enfin sur le devant de la scène après près de 5 ans d’absence. Cette année aussi, Adrien, Karim, Félix et Bérald fêteront leurs dix ans de carrière ! Souvenez-vous en 2007 lorsque sortait le premier album des BB Brunes, Blonde comme moi, une hymne à l’adolescence insouciante et insolente qui a fait naitre le mouvement des baby rockeurs en France aux côtés des Naast, Plasticines et autres Shades. Les BBB ont finalement les seuls à perdurer dans le paysage musical français et sont allés au delà de l’effet de mode.

Après deux autres opus, Nico Teen Love en 2009 et Long Courrier en 2012, et l’annonce d’une pause, ils nous avaient promis qu’ils reviendraient. C’est désormais chose faite, on a déjà pu découvrir il y a quelques temps le nouveau single des BB Brunes Éclair éclair et le nouvel album quant à lui, a été annoncé pour le 1er septembre ! À moins de deux mois de la sortie, le groupe nous en dévoile un nouvel extrait Pyromane, plus rock que le premier, et qui pourrait bien enflammer les ondes radiophoniques avec son refrain entêtant. À écouter ci-dessus en attendant le 1er septembre !