BB Brunes inaugure la deuxième saison de Live Me if You Can (VIDEO)

Si vous ne connaissez pas encore le concept de l'émission, laissez-nous vous le rappeler : Live Me If You Can imagine la session live rêvé d'un artiste en se basant simplement sur trois mots - aussi vagues soient-ils. Voilà comment Hyphen Hyphen s'est retrouvé à jouer sur le toit d'un bus anglais en plein Paris alors que Broken Back a vécu l'un des meilleurs live de sa vie en pleine mer... il n'y a pas de limite aux rêves et apparement, l'équipe s'est donnée pour mission de les réaliser ! Après une première saison audacieuse et applaudie, Live Me if You Can est de retour avec de nouveaux épisodes - qui s'annoncent tout aussi épiques ! Au programme cette fois, BB Brunes.

Visage est donc dans les bacs et si vous suivez le groupe, si vous avez écouté l'opus, alors vous savez que c'est probablement l'album qui, musicalement, se rapproche le plus du premier. Pour inaugurer ce retour aux sources, Live Me if You Can a donc préparé une session live au tremplin olympique de Saint-Nizier du Moucherotte, rien que ça. Peformance, abandonné et sixties sont les trois mots donnés à Lionel.

On vous laisse découvrir ce premier live de la saison qui, on vous le promet, nous annonce une suite explosive.