BB Brunes et AJR dans Le Lab Virgin Radio, revivez leur live et interview !

Le Lab Virgin Radio, c’est votre émission préférée du dimanche soir de 20H à minuit, c’est votre émission préférée tout court d’ailleurs ! Le 10 septembre, Lionel recevait à son micro le groupe BB Brunes et AJR en mode live et interview ! Revivez sans plus attendre leur live et foncez sur les podcasts de l’émission pour retrouver leurs interviews !