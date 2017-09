BB Brunes et AJR dans le Lab Virgin Radio ce dimanche

Ça y est, on reprend les bonnes habitudes ! Après avoir reçu MC Solaar et Alice Merton le week-end dernier pour inaugurer le Lab Virgin Radio de la rentrée, Lionel sera de retour à l'antenne tous les dimanches de 20h à 00h pour vous faire vivre de jolis moments sur nos ondes pendant cette émission musicale. Quels artistes notre animateur va-t-il recevoir pour cette deuxième session du Lab Virgin Radio ? On terminera encore une fois la semaine en beauté avec deux groupes qu'on adore : les BB Brunes et AJR ! Pendant exactement quatre heures, vous pourrez passer un moment privilégié avec ces artistes qui se prêteront à la fois à l'exercice de l'interview et du live pour vous interpréter quelques titres de leur répertoire. Rendez-vous donc ce dimanche 10 septembre, de 20h à minuit, pour ne pas manquer le Lab Virgin Radio avec les BB Brunes et AJR !

À l'occasion de la sortie de leur dernier album Puzzle, les BB Brunes étaient de passage dans nos studios il y a quelques jours. C'est donc une petite séance de rattrapage que Virgin Radio vous offre en rediffusant l'émission spéciale avec Adrien Gallo, Félix Hemmen, Karim Réveillé et Bérald Crambes dont vous pouvez avoir un aperçu juste au-dessus ! Autre belle découverte de Virgin Radio : le trio new-yorkais AJR qui cartonne actuellement avec son premier gros tube : "Weak". Vous ne les connaissez pas encore ? Ça tombe bien, vous pourrez faire plus ample connaissance avec les trois frères Adam, Jack et Ryan Met ce dimanche dans le Lab Virgin Radio. N'oubliez pas, ça se passe de 20h à minuit ce dimanche 10 septembre... Vous n'avez aucune excuse !