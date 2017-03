Souvenez-vous du raz-de-marée provoqué par les BB Brunes en 2007, le trio (devenu quatuor à présent) qui incarnait cette nouvelle scène des baby rockeurs insolente et ravageuse. On se souviendra vaguement des Naast, des Second Sex ou encore des Plastiscines, et finalement seuls les BB Brunes ont réussi à tirer leur épingle du jeu et faire perdurer le groupe. Les quatre amis ont pris une petite pause de cinq ans après leur dernier album Long Courrier sorti en 2012 et ont décidé d’enfin revenir en 2017. Les BB Brunes ont annoncé leur retour il y a quelques semaines et dévoile aujourd’hui un nouveau titre bien loin de leur premier album Blonde Comme Moi. Découvrez Éclair Éclair, en écoute ci-dessous sur VirginRadio.fr !

Adrien, Felix, Karim et Berald ont grandi, mûri, et ça s’entend largement dans ce nouveau morceau. Ils restent dans un univers pop rock mais le tout est moins brut, plus travaillé, peaufiné. Même la voix du chanteur Adrien semble avoir changé. Le groupe s’essaie à des sonorités plus psychédéliques que leurs précédents morceaux, Éclair Éclair marque définitivement une nouvelle étape des BB Brunes. Le nouvel album au titre encore inconnu est attendu pour le mois de septembre prochain, et les garçons seront les 25, 26 et 28 septembre prochain au théâtre Les Étoiles à Paris pour jouer chaque soir un de leurs trois albums Blonde Comme Moi, Nico Teen Love et Long Courrier.