BB Brunes : Éclair éclair, le nouveau clip dévoilé

Les BB Brunes font partie de cette scène de baby rockeurs apparue à la fin des années qui avaient fasciné les médias français. À même pas 20 ans, ces groupes faisaient renaître le rock hexagonal, avec les groupies en prime. Si les Plastiscines, Naast ou encore Second Sex sont aujourd’hui portés disparus, les BBB (pour les intimes) ont su persévérer, évoluer et s’imposer dans le temps. Trois albums plus tard (dont le premier a connu un succès considérable), Adrien, Félix, Karim et Bérald se sont accordés une petite pause durant laquelle le chanteur Adrien s’est même essayé à un projet solo. Cinq années plus tard, ils nous reviennent plus en forme que jamais avec un nouveau single Éclair Éclair dont le clip a été dévoilé.

À l’image du morceau, le clip d’Éclair Éclair réalisé par Victoria Hespel et Kevin Elamrani-Lice se révèle assez psychédélique entre ses danseuses parés de lunettes et imperméables transparents, et ses écrans qui font tourner la tête. On est bien loin de l’univers adolescent de Blonde Comme Moi, et on ne peut qu’approuver cette nouvelle maturité musicale qu’affiche les quatre Parisiens ! Rendez-vous en septembre pour la sortie du quatrième album des BB Brunes au titre encore inconnu et les 25, 26 et 28 septembre au Théâtre Les Étoiles, et le 14 février à l’Elysée Montmartre pour leur retour sur scène à Paris.