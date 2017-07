BB Brunes dévoile le titre et la pochette du nouvel album

Si votre adolescence a eu lieu dans les années 2000, vous avez forcément vibré aux sons des BB Brunes et de toute cette génération de baby rockeurs qui a éclos en 2007. Parmi The Shades, Naast ou encore Les Plastiscines, seuls les BBB (pour les intimes) ont finalement réussi à tirer leur épingle du jeu et perdurer sur la scène musicale après le succès phénoménal de Blonde Comme Moi, leur premier opus. Après un second album Nico Teen Love (2009) et un troisième Long Courrier (2012), Adrien, Félix, Karim et Bérald se sont accordés une petite pause pour chacun entreprendre leurs propres projets, mais ils nous l’avaient promis, ils reviendraient et c’est désormais chose faite ! Leur nouveau single Éclair, éclair, plus mature, moins brut et avec des sonorités plus psychédéliques, a été dévoilé en mars dernier, et on a enfin un titre ainsi qu'une pochette pour le prochain disque attendu pour septembre prochain !

Puzzle, retenez bien le nom du quatrième album des BB Brunes car il débarque le 1er septembre. « Jeu de patience, composé d’un grand nombre de fragments qu’il faut rassembler. Oeuvre que l’on comprend totalement après en avoir réuni tous les éléments », écrivent les garçons en commentaire de la sobre pochette dévoilée du disque que vous pouvez retrouver ci-dessus. En attendant la sortie de Puzzles, vous pouvez d’ores et déjà prendre vos places pour la tournée du groupe dans toute la France, les 25, 26 et 28 septembre aux Étoiles à Paris, puis à Biarritz, Nîmes, Marseille, Brest ou encore Strasbourg. Toutes les dates sont à découvrir sur leur site officiel !