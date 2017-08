BB Brunes dans le Lab Virgin Radio à suivre sur Facebook le 1 septembre

La semaine avait déjà bien commencé avec l'arrivée de l'émission Cauet S'Lâche sur nos ondes et on continue encore de plus belle ! En effet, nous vous donnons rendez-vous ce vendredi 1er septembre pour un Lab Virgin Radio BB Brunes afin de célébrer la sortie du nouvel album Puzzle avec les quatre garçons (Adrien, Félix, Karim et Bérald) qui fêtent cette année leur dix ans de carrière. À partir de 16h30, on vous propose de suivre cette émission spéciale animée par Lionel via le live Facebook diffusé sur la page Virgin Radio Officiel. Ainsi, vous ne manquerez pas le passage des BB Brunes dans nos studios ! Et ça promet déjà d'être un beau moment... En plus d'une interview, le groupe jouera évidemment quelques chansons de Puzzle lors d'une session musicale.

Entre "Coups et Blessures", "Dis-Moi", "Aficionado" ou "Stéréo", les garçons n'ont cessé de livrer des tubes entre pop et rock depuis le début de leur carrière. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter ! Après avoir sorti le premier single envoûtant "Éclair Éclair", les BB Brunes avaient réitéré avec le flamboyant "Pyromane" dont on ne se lasse pas. C'est peu dire qu'on a hâte de pouvoir entendre l'album Puzzle dans sa totalité à partir de demain ! Pour avoir un avant-goût de ce que donnent les nouveaux titres en live, ne manquez pas le Lab Virgin Radio BB Brunes à partir de 16h30 ce vendredi 1er septembre diffusé sur la page Facebook officielle de la radio !