En septembre dernier, Bastille publiait « Wild World », un deuxième album qui évoquait principalement le climat politique, le traitement médiatique de l’actualité et bien sûr, l’amour. Actuellement en pleine tournée mondiale, le groupe londonien a profité de son passage aux Etats-Unis pour filmer le clip de son nouveau single « Glory ». Cette fois, pas de mise en scène mystérieuse comme dans la vidéo de « Blame » : Bastille nous embarque dans un superbe roadtrip à travers les paysages américains. Allongé sous le ciel étoilé, le chanteur Dan Smith apparait en compagnie de son amie et tous deux se remémorent les plus beaux souvenirs de leur voyage.

Un très joli clip empreint de nostalgie, qui illustre une histoire d’amitié et montre comment deux personnes peuvent avoir des souvenirs différents tout en ayant vécu la même chose. « Cette chanson parle d’amitié et de ces conversations confuses en pleine nuit qui semblent si importantes sur le moment, a expliqué le leader. C’est ma chanson préférée de « Wild World » et nous voulions que le clip mette en valeur la narration d’une histoire, les relations et la façon qu’ont les gens de se souvenir de choses complétement différentes. » Après un concert à Paris en février dernier, Bastille n’a pour l’heure pas prévu de nouvelles dates en France, mais sera à l’affiche de nombreux festivals européens cet été, notamment le célèbre Reading & Leeds Festival en Angleterre et le Pukkelpop Festival en Belgique.