Bastille & Marshmello : un record historique pour le titre Happier !

La collaboration entre Marshmello et Bastille fait des étincelles ! Sorti cet été, leur titre Happier continue son ascension. En plus d'inonder les ondes avec son air entêtant, le morceau se hisse sur la première place du classement Billboard dans la catégorie Alternative Songs et entre dans l'histoire en devenant -en trente ans, la toute première collaboration à se propulser sur la première marche du podium.

En s'imposant dans le classement, Marshmello et Bastille ravissent le record, tenu jusqu'ici par Adrian Belew et David Bowie avec le morceau Pretty Pink Rose. D'ailleurs, ils ont réussi à faire mieux qu'eux ! Eh oui, alors que le duo des années 90 n'a pu atteindre que la seconde place, le DJ américain et ses camarades anglais rafle la médaille d'or. Un tour de force bien mérité ! Avec Happier, Bastille classe son deuxième titre en tant que numéro 1 après Pompei, en 2013. Quant à Marshmello, il devient le premier DJ a s'imposer dans la catégorie Alternative Songs après Big Data & Joywave, en 2014.