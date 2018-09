Bastille & Marshmello s'offrent un clip émouvant pour leur titre Happier !

Happier, le dernier morceau de Marshmello en collaboration avec le groupe britannique Bastille s'offre un clip émouvant. Le titre a déjà fait son effet puisque la lyric-video compte pas moins de 37 millions de vues, à ce jour. Il a donc fallu plus d'un mois au groupe londonien et au DJ américain pour dévoiler un clip sur mesure.

Et quel clip ! Ne vous fiez pas au titre car la vidéo qui l'accompagne est loin des larges sourires qu'on espérait. Eh oui, une double lecture s'impose. Happier, en tant que synonyme d'espoir et leçon de vie ? Très probablement. Marshmello nous a habitué aux sons tristes à la finalité heureuse. Rappelez-vous de son titre Alone ou dernièrement son morceau plus coloré en duo avec Anne-Marie, F.R.I.E.N.D. Avec Happier, il récidive et ce n'est pas pour nous déplaire. Le clip est une fresque de vie touchante et sans doute, plus commune qu'on ne le pense. La voix de Daniel Campbell fait le travail et laisse transparaître tristesse, espoir et joie avec brio. Le titre a son importance pour le jeune DJ et il s'explique :

"L'émotion qu'on peut ressentir dans les paroles est simplement incroyable. Je les ai écouté encore et encore et ça m'a rappelé certaines choses que j'ai traversé dans la vie. Relations toxiques, abandonner les choses dont je ne voulais pas et les situations où le bonheur vient avec un sacrifice. Récemment j'ai perdu mon meilleur ami, mon compagnon, mon ami de longue date. Je voulais que cette vidéo retranscrive la douleur qu'on ressent en perdant ou sacrifiant quelque chose."

Une belle leçon de vie qu'on est pas prêt d'oublier. Alors ne soyez pas triste, si on en croit Happier, le bonheur est toujours là, quelque part, terré dans les petites choses.