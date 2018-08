Bastille tease Happier, leur nouveau morceau avec Marshmello

Bastille est sur le point de sortir un nouveau single et pas des moindres puisqu'ils ont décidés pour ce dernier de collaborer avec l'un des DJ les plus hype du moment. On a nommé, Marshmello ! Pour ceux qui ne sont pas encore familiarisé avec le DJ américain, il s'est récemment allié à la chanteuse britannique, Anne-Marie sur le titre Friends. Le groupe britannique tease cette nouvelle collaboration sur leur Twitter mais ne précise pas si ce dernier sera sur leur prochain opus Doom Days ou s'il était censé faire partie de leur EP, Other People's Heartache (Part II).

"L'an dernier nous avons écrit un morceau nommé "Happier" que nous pensions être fait pour une collaboration. Nous nous sommes beaucoup amusés à travailler dessus avec Marshemello qui a su trouver de la joie dans la mélancolie. C'est toujours bien d'entrer le monde de quelqu'un d'autre juste pour une minute et nous sommes excités que le morceau sorte vendredi" explique Bastille.

Le morceau apparaîtra peut être sur leur troisième album, qui on l'espère, sortira avant la fin d'année. Et pour se donner une idée de ce que ce dernier nous réserve, on peut d'ores et déjà écouter Quarter Past Midnight.