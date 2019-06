Bad Romance, I Gotta Feeling, Tik Tok... Retour sur notre playlist de 2009 !

Qu'on les aime ou qu'on les déteste, on ne peut pas rester indifférent face à ces succès ! Des débuts de Lady Gaga au plus grand succès de David Guetta en passant par la très controversée Lily Allen, on les entendait partout. Aujourd'hui, 10 ans plus tard,si certains ont évolué et on su avancer avec le temps, d'autres ne sont plus qu'un lointain souvenirs. Et comme on est sympas, on a voulu vous partager quelques-uns de ces tubes. Qui sait ? Certains vous rappelleront peut-être des souvenirs...