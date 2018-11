Backstreet Boys, NSYNC, Take That... ces boys band qui nous rappellent l'adolescence !

Il fut un temps où on était jeunes. Aujourd'hui, on l'est un peu moins mais on se souvient toujours de ce qu'on portait à l'époque et surtout de ce qu'on écoutait. Rien de très glorieux quand on y regarde de plus près mais l'idée de se replonger dans les nineties met un peu de baume au coeur. Nostalgie quand tu nous tiens ! Eh oui, les Spice Girls et les Backstreet Boys rempilent pour un tour alors on s'est dit qu'il serait plutôt fun de faire une petite rétrospective des groupes qui ont rythmés notre adolescente et on espère, la vôtre aussi. Perso, on assume totalement nos choix alors on ne veut pas entendre "oh la honte" ou "je n'écoutais pas" parce qu'on sait que c'est faux... Allez, c'est parti pour une cure de jouvence !

Ah les Backstreet Boys... Surement l'un des groupes les plus mémorables des nineties. Et même si on les adore, on est toujours incapable de dire le nombre exact de membre... La honte, oui, on sait mais au moins, on a le mérite de connaitre les paroles de I Want It That Way et de Everybody -presque, par cœur. D'ailleurs, les gars ont fait leur come back en 2013 avec l'album In A World Like This et pour les intéressés, ils seront de passage à Paris le 19 mai prochain à l'AccorHotel Arena à l'occasion de leur DNA World Tour 2019 .

On ne va pas se mentir, ce qu'on retient essentiellement du groupe Take That c'est la présence de Robbie Williams. Celui qui a fait chavirer les cœurs des jeunes adolescentes au début des années 90 est d'abord passé par la case boys band et ce n'était pas pour nous déplaire. Au moment où les groupes anglais ont envahi les classements, Take That se sont démarqués avec leur titre Back For Good qui fait toujours partie de notre playlist. Le come back se fait en 2006, sans Robbie William puis de nouveau en 2010, qui signe le grand retour du leader.

Westlife se fait connaitre fin 90 début 2000 avec le titre Uptown Girl. Quand on se pose la question de savoir quel âge on avait lorsque le titre est sorti, on préfère oublier et passer ce détail. Pas vous ? Le côté diner et rockabily du clip nous a séduit, il faut dire. La mélodie entraînante, aussi. Sans parler de la brochette de garçons. Eh oui, adolescence quand tu nous tiens... Bien qu'on est un petit attachement pour eux, force est d'admettre qu'ils ne sont pas tellement démarqués des autres -si c'est le cas, on n'est pas au courant, à l'exception peut être de leur featuring avec Mariah Carey sur le titre Against All Odds.

A l'image de Take That, on se souvient de NSYNC notamment grâce à Justin Timberlake. Oui, on a tous un passé, quelque part... Avec leur 55 millions d'albums vendus, ils ont su concurrencer les Backstreet Boys. Un tour de force remarquable dans la mesure où plusieurs band boys menaient déjà la barque. A la différence des boys band précédent, pas de come back pour nos amis de NSYNC, même s'ils s"étaient retrouvé en février 2018 lors des Vidéo Music Awards.

Quand on parle des Boyzone, on a tendance à croire qu'ils sont les précurseurs u genre. Peut être parce que nos grandes sœurs les écoutaient avant nous ? Qui sait... Le groupe a enchanté -si on peut dire, nos oreilles de 93 à 2000 mais on se souvient plus de leur titre Picture Of You que des autres. Outre-Manche, Boyzone est un véritable succès. En témoigne leur 4 albums classés numéro des charts anglais lors de leurs sorties. Aurait-on louper le coche ? Peut être !