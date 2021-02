Back on my feet, le nouveau titre de Kimberose à découvrir sur Virgin Radio !

Propulsé par la sortie de son EP It's Probably Me, en 2017, Kimberose a su se faire une place dans le paysage musical français grâce à des titres comme I'm Sorry ou Smile. Désormais, c'est avec Back on my feet que le groupe de pop-soul français a décidé d'envahir les ondes de nos radios. À commencer par Virgin Radio, bien évidemment. Grâce à la voix envoûtante de Kimberly Kitson Mills, qui n'est pas sans rappeler celles de chanteuses comme Nina Simone ou Amy Winehouse, les sons du groupe nous replongent à la perfection dans la soul, en lui redonnant vigueur et nerf. Un véritable coup de fouet initié par cette jeune chanteuse de 30 ans qui, il y a encore quelques années, osait à peine chanter devant les futurs membres du groupe, Anthony Hadjadj et Alexandre Delange, ses colocataires de l'époque. Bref, vous l'aurez compris, à la fois solaire et fragile, il ne faut pas en aucun cas passer à côté de cette véritable pépite musicale. La preuve avec le clip coloré et joyeux de Back on my feet, issu de son nouvel album Out, sorti en janvier dernier. On vous laisse en profiter !