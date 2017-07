La réaction de ce lycéen quand il découvre les résultats du Bac 2017 en vidéo fait le buzz, et pour cause, il a carrément ramé pour en arriver là ! Après trois ans de tentatives, il décroche enfin son Bac et prouve à tout le monde qu'il ne faut jamais arrêter d'y croire. Sa vidéo a tellement fait le buzz qu'il en a est à plus de deux millions de vues, sans pression. Toute l'équipe de VirginRadio.fr lui envoie ses félicitations bien méritées. Mais il n'est pas le seul à nous avoir fait rire cette années. Entre les plus belles perles du bac de cette année et les réactions sur les réseaux sociaux, les lycéens s'en donné à cœur joie !

Non vraiment, ça n'a pas été simple, ce Bac 2017. On a même retrouvé des copies volées dans un bar à Paris ! Mais ces petits chenapans n'ont pas été les seuls à nous faire rêver puisque PC Nova nous a proposé de réviser le bac en rappant la philo et que c'était tout simplement dingue. Mais ce n'est pas tout, puisque VirginRadio.fr vous a même proposé de réviser votre français avec un quiz pas piqué des hannetons. Bref, encore une saison pleine de rebondissements, et même si les étudiants en première ne seront pas d'accord avec nous on n'a qu'une chose à dire, c'est "vivement l'année prochaine !"