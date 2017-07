Les résultats du bac 2017, c'était hier et Twitter s'en est donné à cœur joie face aux diverses réactions des bacheliers - ou non. Et pour continuer sur cette jolie lancée, il serait juste de recenser les perles du bac. Vous savez ces erreurs monumentales qui nous amusent en même temps qu'elles nous font peur pour l'avenir de certains élèves ? Ces bourdes qui nous font admirer - encore plus - le travail ingrat des professeurs. Ces enseignants qui malgré ces confusions - pour ne pas dire autre chose - continuent de se lever tous les matins pour transmettre des connaissances. Et bien réjouissez-vous, l'heure des perles du bac 2017 a sonné et vous n'allez pas être déçus !

"La calomnie se répand comme une traînée de poulpes"

"La culture permet à l'homme de sortir de l'animalerie."

"Le bonheur est un sentiment d'heureusité. Chacun a la caricature de son heureusité, c'est personnel. L'heureusité est la clé bonheur"

"Une œuvre d’art c’est comme une jolie fille, c’est beau à regarder mais interdit de toucher."

"Le langage ne se limite pas à la parole. Si on prend l’exemple du Gangnam Style, c’est une dance qui est très connue dans le monde mais dont personne ne comprend les paroles."

"L’URSS, ça veut dire : l’Union des Royaumes de Suisse et Suède"

"Le régime de Vichy a toujours été très bon pour la santé."

"Grâce à la mondialisation on peut manger autre chose que les endives au jambon de ma mère comme les souchi (sic) ou la pizza."