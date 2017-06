Demain, plus de 700 000 français vont se lancer dans les terribles épreuves duBAC ! Et entre nous, c'est le stress qui est terrible, pas l'épreuve en elle-même. Parce qu'on s'est donné pour mission de vous dérider un peu, voici les plus belles perles du BAC (de 2015 et 2016). De la philo à Game of Thrones en passant par l'anglais, on vous a réservé le meilleur.

"Il serait facile d'admettre que le désir est illimité lorsqu'une fille regarde un film avec l'acteur Ryan Gosling. Je vais expliquer ce phénomène dans le prochain paragraphe " (2016)

"L'histoire est très importante pour les peuples. Cela permet de se connaitre soi-même ainsi que nos ancêtres. Et nos ancêtres, c'est comme nous mais avant. En plus vieux, mais en fait déjà morts et plein de sagesse" (2016)

"Est-ce qu'un joueur de foot qui gagne 20 millions par an pour courir en short et taper dans un ballon est considéré comme un travailleur ? Est-il heureux pendant que le chômage explose ?" (2016)

"Dans le passé, Jon Snow (personnage de Game of Thrones) a montré un important sens du devoir, et pourtant il est tué à la fin de la saison 5. On observe là un manque de respect TOTAL envers cet être vivant". (2015)

"Tant qu'Apple continuera à produire des iPhone, le désir restera illimité" (2016)

"Je regarde Game of Thrones depuis maintenant 5 saisons, et pourtant je ne sais toujours pas s’il s’agit d’une œuvre d’art puisque pour moi tout cela n’a aucun sens" (2015)

"Lorsque Charles de Gaulle passait à la radio, il utilisait une bonne voix pour charmer la population afin qu'ils votent pour lui" (2016)

"Lorsque Charles De Gaulle passait à la télévision, il se coiffait correctement, il s'habillait de façon très classe et il utilisait une très belle voix" (2016)

"Marquer l'histoire, c'est bien. Mais encore faut-il faire quelque chose de grandiose, comme Sarkozy en allant déjeuner au Fouquet's" (2015)

"Le Sahara est avant tout un immense bac à sable" (2015)

"De nombreux conflits ont éclaté dans le Sahara afin de pouvoir récupérer tout le sable qui est présent" (2015)

"Certains territoires restent mystérieusement non intégrés dans le monde de la mondialisation, par exemple la zone où le vol MH370 a disparu" (2015).

"De toute façon, Madame Bovary n’a jamais rien compris aux mecs" (2015)

"L’angoisse de la forme chez Flaubert se voit surtout lorsqu’il décrit le physique de Madame Bovary qui est une très belle femme : plutôt mince et avec un joli visage" (2015)

"How is Turner coping with the situation ? Turner can’t copy the situation because he has no paper" (2015)

"How is Turner coping with the situation ? Turner is coping the situation on a notebook" (2015)

"Cette question peut sembler facile au premier abord, mais comme rien n’est facile en philosophie, nous allons la compliquer afin de pouvoir faire une dissertation sur plusieurs copies-doubles" (2015).

On vous laisse avec tout ça et surtout, pour être prêts, notez ces 5 choses à savoir sur le BAC ! Bonne chance à tous (si vous y passez) !