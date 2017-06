Bac 2017 : Le calendrier complet des épreuves écrites des séries générales

Au moment où nous écrivons ces lignes, des centaines de milliers de futurs bacheliers sont en train de perdre quelques gouttes ( des litres ?) de sueur sur l'épreuve de philosophie. A 12h le calvaire sera fini mais ce ne sera en fait que le début d'une très longue semaine pour les aspirants au baccalauréat. On vous propose de retrouver ci-dessous le calendrier des épreuves écrites pour les séries générales ( L, ES et S ). Pour ceux qui ont peur d'échouer, voici une petite liste réconfortante de stars qui n'ont pas eu leur BAC et qui ont quand même réussi leur vie !

Grosse pensée aux futurs bacheliers qui passent le #BacPhilo2017 !! Vous vous rappelez du sujet que vous avez eu ? #VirginTonic — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 15 juin 2017

8h-12h : Épreuvede Philosophie pour les séries L, ES et S

14h-18h : Épreuve anticipée de français et littérature pour les élèves de premières L, ES et S

8h-11h : Épreuve d'Histoire-Géographie pour la série S

8h-12h :Épreuve d'Histoire-Géographie pour les séries ES et S

8h-9h30 : Épreuve anticipée de Sciences pour les élèves de premières L et ES

14h-17h : Épreuve de LV1 pour les séries L, ES et S

8h-11h30 : Épreuve de Physique-Chimie pour la série S

8h-12h : Épreuve de Science Economiques et Sociales pour la série ES ( jusqu'à 13h pour les spécialités)

8h-10h : Épreuve de Littérature pour la série L

8h-12h : Épreuve de Mathématiques pour la série S

8h-11h : Épreuve de Mathématiques pour les séries ES et L

14h-16h : Épreuve de LV2 étrangère ou régionale pour les séries ES et S

14h-17h :Épreuve de LV2 étrangère ou régionale pour la série L