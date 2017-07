Bac 2017 : La réaction de ce lycéen quand il découvre les résultats fait le buzz ! (vidéo)

Ah le bac… ! Pour les plus vieux d’entre vous, l’examen semble certainement être un lointain souvenir, des révisions acharnées au dernier moment jusqu’à l’annonce fatidique des résultats. C’est un peu une étape marquante de la vie, ce jour où on découvre si on peut se dire ou non bachelier, et on ne peut que s’en rappeler avec émotions de ce sentiment d’un devoir accompli et de cette sensation de la liberté d’avoir la vie devant nous, de pouvoir à présent faire ce qu’on veut (à tort ou à raison). Les lycéens de cette année ont passé les épreuves du 15 au 22 juin, et ont enfin découvert les résultats le mercredi 5 juillet dernier. Certains comme Baptiste n’ont pas baissé les bras devant les échecs, le jeune homme passait l’épreuve pour la troisième année. Et il a bien eu raison d’être persévérant, il a obtenu son bac cette année et sa réaction juste énorme a fait le tour du web !

C’est la chaine France 3 Aquitaine qui a pu filmer cet intense moment où le lycéen bordelais frôle la crise cardiaque à la découverte de ses résultats. « Oh P*tain !! Je l’ai !! », peut-on l’entendre dire avant de demander de l’eau car trop d’émotions s’emparent de lui. On a bien envie de déboucher nous aussi le champagne pour le féliciter ! Nous ne sommes pas les seuls à nous être à la fois amusés et attendris devant sa réaction, à ce jour la vidéo cumule plus de 2,5 millions de vues. Par ailleurs, ne manquez pas notre traditionnel florilège des plus belles perles du bac de l’année, fous rires garantis.