Bac 2017 : La playslist 100% Virgin Radio pour réviser !

Ce week-end il va très beau et très chaud sur toute la France, mais malheureusement si vous faites partie de la centaine de milliers d'élèves de Terminal à passer les épreuves du baccalauréat cette semaine, le programme pour vous ne devrait pas impliquer barbecues et session chill à la plage/piscine. On compatit avec vous dans ce moment difficile, à moins que vous ayez décidé de suivre nos excellents conseils pour RATER le bac. S'il vous manque du courage pour vous mettre au travail ce week-end et combler vos lacunes, on vous a préparé une playlist idéale pour réviser !

Kungs ft. RITUAL - You Remain

Petit Biscuit - Sunset Lover

M - Bal de Bamako

BB Brunes - Éclair Éclair

Ofenbach - Be Mine

Ed Sheeran - Castle On The Hill

Rag'N'Bone Man - Skin

Marian Hill - Down

Busy P ft. Mayer Hawthorne - Genie

The Weeknd ft. Daft Punk - I Feel It Coming

Tess - Love Gun

The Avener ft. Lura Gibson - You Belong

Julien Doré - Sublime & Silence

Clare Maguire - Elizabeth Taylor

Broken Back - Halcyon Birds