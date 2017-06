Bac 2017 : Comment rater son BAC ? Les conseils de Virgin Radio !

VirginRadio.Fr s’est posé la vraie question, « Comment rater son Bac ? » ! Car avec près de 90% de réussite, on pense que c’est beaucoup trop ! Nous sommes donc partis sur 5 méthodes infaillibles qui devraient, sans aucun doute, vous faire passer une année de plus au lycée, tant mieux pour vous car la vie après le Bac, ça pue et c’est beaucoup trop mainstream.

On ne le dira jamais assez, mais 784 Bescherelle et profs meurent chaque jour après chaque épisode. « C’est la guerre mondiale de 78 », « Il y a 38 lettres de l’alphabet », « Il faut faire du cultivage », « Le Moyen-âge… C’est avant ou après Jésus-Christ ? »…

En règle générale, cette réponse passe à tous les coups. Attention, cette technique ô combien classique ne fonctionne pas à la question « Quelle est la capitale de l’Allemagne ? »

C’est évident, la Fête de la Musique a lieu la veille du dernier jour du BAC. Certains s’obligeront à réviser et donc rateront cette magnifique soirée. Grossière erreur, déjà on fait plaisir à Jack Lang qui s’est chauffé à la créer. On sort, on boit avec modération et on arrive le lendemain complètement pété pour les épreuves. En plus c’est SVT jeudi donc comment vous dire que l’on s’en moque ?

Attention, on ne parle pas d’une petite triche laïque mais d’une triche majestueuse. Genre l’antisèche de 2 mètres enroulée le long de votre jambe. Faites-ça bien et surtout, faites-vous prendre bien comme il faut !

Technique classique, radicale, arriver en retard jour après jour. Ou mieux, ne pas venir du tout. 1, vous évitez de vous lever chaque jour car c’est relou, 2 vous pouvez profiter du soleil et de la plage sans ces cons d’étudiants !