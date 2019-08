Aya Nakamura, Ariana Grande, Angèle... L.E.J. nous offrent leur Summer 2019 (VIDEO)

Celles qui n'avait pas l'time il y a quelques mois ont choisi de calmer le jeu : oublier l'ambiance électrique de leur dernier clip, les L.E.J ont choisi de se poser dans un endroit idyllique pour tourner la vidéo de Summer 2019. Vous connaissez le principe : tous les ans, Lucie, Elisa et Juliette reprennent les hits les plus marquants de l'année dans un medley brillant. Vous avez aimé les "Summer" précédents ? Place cette fois à Summer 2019.

Au programme cette fois, les morceaux qui ont ponctué l'année passée : Ariana Grande, Angèle et son fameux Tout Oublier, Pookie par Aya Nakamura... le trio n'a rien oublié ! On vous laisse déceler toutes les chansons qui composent le medley. Nous, on va revoir la vidéo et profiter du paysage reposant.