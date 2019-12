Awa Ly partage un beau message dans le clip de Close Your Eyes (VIDEO)

Plus de trois ans se sont écoulés depuis la sortie de son album Five a Feather. Pourtant, Awa Ly était toujours là, en concert, en Europe ou au Sénégal. Loin d'avoir quitté le monde de la musique, la chanteuse française nous revient plus forte que jamais avec le morceau Close You Eyes, premier extrait de son nouvel album à paraître en mars 2020.

Dans ce clip déjà visionné plusieurs milliers de fois depuis sa sortie, Awa Ly rend hommage à une femme Soudanaise : Alaa Sanah, symbole de la révolution dans son pays. Elle appelle à fermer les yeux, à écouter davantage ceux qui nous entourent et, bien évidemment, à s'écouter soi-même. Signé Jessy Nottola et Matthieu Remond, ce clip aux images fortes est une véritable invitation à l'introspection.

Awa Ly sera en concert au Café de la Danse le 5 mai 2020.