Avril Lavigne veut que cette célèbre actrice joue dans son biopic !

Il y a quelques semaines, Avril Lavigne se confiait dans After School Radio, l’émission de Mark Hoppus (membre de Blink 182) disponible sur Apple Music Hits. A cette occasion, la chanteuse se confiait sur son récent album intitulé Luv Sux ("L'amour ça craint" en français), sa signature sur le label de Travis Barker, l'adaptation de son tube Sk8er Boi en film ou encore le 20ème anniversaire de son premier album Let Go. Un emploi du temps bien chargé auquel elle n'aurait visiblement aucun problème a ajouter la production d'un biopic sur sa vie. En effet, alors qu'on l'interrogeait récemment sur un tel projet, la star en a profité pour partager son avis concernant l'actrice qu'elle souhaiterait voir interpréter son rôle. "J’essaie de réfléchir… Ce serait cool que Kristen Stewart joue mon rôle dans un film. Elle est super, oui !" s'est alors exclamée cette dernière sur le tapis rouge des iHeartRadio Awards.

Kristen Stewart

Si la principale intéressée n'a pas encore répondu à une telle demande de la part d'Avril Lavigne, nul doute qu'elle puisse être intéressée pour jouer le rôle de la chanteuse. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois. Récemment nommée aux Oscars pour son rôle de la princesse Diana dans Spencer, elle avait également interprété la légende du rock, Joan Jett, dans The Runaways, en 2010. Quant à savoir si Kristen Stewart voudra endosser le personnage d'une célébrité une nouvelle fois, il faudra s'armer de patience pour le découvrir.

En attendant, Avril Lavigne célébrera cette année les 20 ans de la sortie de Let Go, son premier album au succès retentissant. Un opus qui demeure encore dans les mémoires, comme le précise l'artiste elle-même, et dont son public ne se lasse pas : "Cette année marque le 20ème anniversaire de mon premier album Let Go. Je ne sais pas si c'est juste à cause du temps écoulé ou de la résurgence ou de ce que vous voulez appeler la scène pop punk en ce moment, mais les gens parlent beaucoup de Sk8er Boi. Ils m'ont demandé de la jouer. Ça va aussi avec cet album. Je ne sais pas, mais c'est amusant parce que, je veux dire, c'est une chanson que je joue en concert depuis 20 ans maintenant et bizarrement, encore aujourd'hui, les gens l'aiment et elle a pris une toute nouvelle vie."