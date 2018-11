Avril Lavigne : Top 5 de ses meilleurs morceaux ! 

Avril Lavigne sortira prochainement un nouvel opus intitulé Head Above Water et défendu jusqu'ici par le single du même nom. Prévu -selon Daily Mail, pour le 20 février 2019, l'album devrait aborder, entre autres, son combat contre la maladie de Lyme. Eh oui, depuis 2015, la chanteuse canadienne s'est retirée des radars musicaux pour faire pleinement face à ce souci de santé qui l'aurait affaiblie. Pour fêter son retour comme il se doit et aussi parce qu'Avril Lavigne déchire tout, VirginRadio.fr vous propose une petite rétrospective de ses meilleurs morceaux ! C'est parti !

La liste est subjective, bien évidemment. Mais en même temps, on se détache difficilement des grands classiques... Et si vous en avez d'autres à nous proposer, on est preneur !