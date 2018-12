Avril Lavigne tease Tell Me It's Over, un nouveau single

Après des années de silence et de combat face à la maladie de Lyme, Avril Lavigne est de retour plus forte que jamais. Il y a quelques mois, la chanteuse Canadienne nous offrait Head Above Water, un nouveau single puissant mais aussi, inspirant. Ce morceau, le public l'a accueilli à bras ouverts et du côté des médias, on l'a applaudi. La bonne nouvelle, c'est qu'Avril Lavigne ne s'est pas arrêtée là : elle nous revient avec, cette fois, Tell me It's Over.

Avril Lavigne est de retour avec un nouveau single Avril Lavigne est de retour avec un nouveau single Avril Lavigne est de retour avec un nouveau single

Depuis quelques jours, Avril Lavigne tease donc la sortie de ce nouveau single sur les réseaux sociaux, en postant des photos qui, de toute évidence, nous renvoient vers ce qui pourrait être clip - du moins, selon le média Idolator. Pour accompagner les clichés, la chanteuse a partagé les paroles de ce nouveau titre : “Cause it don’t feel like it’s over whenever you’re closing the door", a t-elle ainsi écrit. Ce single, il faudra patienter jusqu'au 12 décembre prochain pour le découvrir. Mais, vous savez ce qu'on dit, tout vient à point qui sait attendre ! En ce concerne le sixième album de la star, il est prévu pour le mois de février 2019.

Une chose est sûre, Avril Lavigne nous prépare de belles choses pour 2019 !